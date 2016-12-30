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Что нельзя делать на Новый год

Пятница, 30 декабря, 2016

Что нельзя делать на Новый год, чтобы не спугнуть удачу и счастье? Есть несколько народных примет, которым мы следуем из года в год. Однако, из-за символа 2017 года – Огненного Петуха – следует учесть еще несколько моментов.

Традиционно хозяйке дома перед новогодней ночью следует вынести мусор из дома, но не сор из избы – ссоры и распри не только испортят настроение, но и перетянут неудачи в новый год.

Нельзя одалживать деньги и брать их в долг. Новому символу года нужно показать финансовую самостоятельность.

В новогоднюю ночь не стоит надевать старую одежду и украшения. Также стоит избежать красного цвета – Петух не потерпит, если вы перетянете внимание на себя. Отдать предпочтение лучше золотистым цветам.

Ставить на стол треснувшую посуду – решение не из лучших даже в обычный праздник. Согласно поверьям, это не сулит ничего хорошего. Да и с практической точки зрения несет опасность гостям.

Чтобы не гневить Огненного Петуха, не стоит подавать в этом году блюда из курицы. Обратите внимание на рецепты с рыбой и морепродуктами.

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