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Жест доброй воли: под Горловкой Украина передала 15 пленных

Пятница, 30 декабря, 2016

В четверг около КПВВ «Майорск» состоялась передача украинскими властями группы судимых, но помилованных Порошенко.

Так, 10 человек были переданы в «ДНР», а в «ЛНР» отдали пятерых. Среди освобожденных — восемь мужчин и семь женщин.

По словам Ирины Геращенко, таким образом Украина пытается разблокировать процесс обмена пленными, который продолжается долгое время, но безуспешно. В самопровозглашенных республиках согласны на обмен по формуле «всех на всех» — «Л/ДНР» готовы передать 47 пленных, а взамен ожидают освобождения 690 своих сторонников.

Как рассказал советник главы СБУ Юрий Тандит, украинская сторона готова на обмен на других условиях.

«Мы готовы сейчас не только передать 15 человек, но и отдать 228 человек, чтобы забрать 48 наших заложников»,- сказал он.



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