В наряде какого цвета нужно встречать год Красного Петуха

Избегайте красного цвета, иначе удача может отвернуться от вас.

Согласно Восточному календарю, Новый Год 2017 пройдет под знаком Красного Огненного Петуха. Многие ошибочно полагают, что цветом грядущего года будет именно красный. А вот и нет! Для новогодней ночи лучше выбрать наряд терракотового, желтого, золотистого и коричневого цвета. И вот почему.

Для того, чтобы привлечь удачу, необходимо носить одежду тех цветов, которые учитывают особенности всех пяти стихий — земли, дерева, огня, воды и металла. Согласно китайскому учению фэншуй, огонь разрушает металл. Поскольку 2017 год пройдет в стихии огня, необходимо избегать красного цвета в одежде, чтобы не разрушать стихию металла, которая очень важна для соблюдения гармонии. То же касается оранжевого цвета. Поэтому специалисты рекомендуют носить одежду цветов, связанных со стихией Земли.

И еще один очень важный момент. Поскольку петух является домашним животным, не используйте при создании образа наряды с хищным принтом или изображениями животных.

Что касается украшений, то старайтесь избегать камней красного цвета, таких как рубины, гранаты, кораллы, турмалин, шпинель, яшма и циркон. Замените их золотыми украшениями.

КП в Украине