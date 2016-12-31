Вез в Горловку 60 тысяч долларов

На КПВВ «Майорск» задержали 36-летнего гражданина мужчину, который предлагал пограничникам взятку. Позднее в его машине нашли крупную сумму денег.

Гражданин Украины ехал на автомобиле из Бахмута в сторону Горловки. Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, за переспечение КПВВ без проведения осмотра мужчина предложил правоохранителям вознаграждение в размере 8500 гривен и 100 долларов. Пограничники отказались и вывели автомобиль из общего потока для проведения углубленного осмотра. В результате проверки в конструктивных особенностях была обнаружена крупная сумма денег — 60 тысяч долларов США.