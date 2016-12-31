Военная прокуратура расследует смерть мужчины на КПВВ «Майорск»

Военная прокуратура занимается расследованием обстоятельств гибели человека на контрольном пункте пропуска под Горловкой.



В рамках следствия было проверено оружие украинских военнослужащих, рассказал глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко. Однако других подробностей он не сообщил.

«Расследование по этому поводу проводит подразделение военной прокуратуры. Какой-то дополнительной информации кроме той, которая была опубликована, у нас нет. Мы проверили всех военнослужащих, проверили оружие. Я думаю, что следствие установит, что было там на самом деле», — рассказал он.

Как сообщалось ранее, 14 декабря утром на КПВВ «Майорск» погиб человек, еще один получил огнестрельное ранение.

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