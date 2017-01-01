Гороскоп на 2017 год: Тельцов ждет приобретение недвижимости, а Рыбам пора заканчивать с холостяцкой жизнью

Астролог Любовь Шехматова рассказала, чего ждать разным знакам зодиака в наступающем году.

ОВНЫ. Рабочая страда продолжается (до мая), с ответственностью выполняйте каждодневные обязательства, на службе оттачивайте профессиональное мастерство, которое непременно понадобится в будущем. Несмотря ни на что, вкладывайте максимум энергии в ежедневный труд и тогда вам не страшны никакие передряги, денег прибавится. Если на душе скребут кошки, работа — самое лучшее спасение. Неутомимых тружеников и тех, кто исповедует здоровый стиль бытия, судьба обязательно наградит. Тело — это храм души, и о нем следует заботиться.

А вот на желании уйти от болезненных проблем, спрятаться от мирской суеты, окунувшись в «нирвану» иллюзий, придется поставить крест. В марте прощание будет самым болезненным. Хватит витать в облаках, спускайтесь на землю. И не цепляйтесь за то, что от вас уходит, это предопределено.

Успешная перспектива делового успеха и духовного роста ожидает только трудолюбивых, исполнительных Овнов. А лентяи получат свою порцию наказания.

В мае этап (полтора года) напряженной рутины заканчивается. Их величество Муза постучится в двери, встречайте дорогую гостью, она вдохновит на творческие и любовные подвиги. Таланты расцветут, жизнь превратится из серых будней в праздник, наполненный романтизмом и созидательным азартом, что поможет обрести настоящую свободу духа, раскрыть богатый творческий потенциал. Главное — не возгордиться, иначе все результаты будут аннулированы. Беритесь за интересные предложения, быть винтиком в коллективном механизме уже нельзя. Подчиняясь общественным идеалам, вы «растворяетесь» как личность, социум гасит ростки творческого энтузиазма и только в гармоничном дружественном кругу удастся всесторонне самореализоваться. Здесь врожденные таланты смогут раскрыться, как цветок навстречу солнцу.

На личном фронте расцвет, ведь рядом благословенный партнер, посланный Небесами. Наслаждайтесь общением с половинкой, вас ожидает много интересных совместных дел.

В августе одинокие встретят заветную любовь (подруги, друзья превратятся в любовников), а супружеские пары с новой силой влюбятся друг в друга.

Процесс структурирования накопленного жизненного опыта продолжается, определиться с новым мировоззрением нужно обязательно, но это задача сложная. Здесь таится много искушений, манящих на ложный путь. Будьте благоразумны, высок риск стать жертвой псевдоидеалов, сектантов.

ТЕЛЬЦЫ. Вы — яркая индивидуальность, не пытайтесь слиться с толпой. Следуйте велению сердца и занимайтесь только любимым делом (до мая), получая от этого удовольствие. Жизнь прекрасна, дарит радость, взаимную любовь, повышает энергопотенциал, и это вы должны ощущать каждое мгновение.

На службе тоже все замечательно, здесь вы мастер на все руки, отличный труженик, которым начальство не нарадуется и щедро вознаграждает. Творческий настрой высокий, поэтому любая задача выполняется на высочайшем профессиональном уровне (полезна работа по свободному графику).

Трудности в партнерских отношениях гасите любовью, избегайте конфликтов, победителей в битве не будет. С марта в браке начинается нейтральная полоса, поводов для ссор будет меньше.

После мая сконцентрируйтесь на укреплении домашнего очага, в течение полутора лет вы должны построить надежный тыл. Не временный, а с прицелом на 18 лет. Впрочем, все будет идти, как по накатанной дорожке, проявлять чрезмерную активность, амбиции даже вредно. Многих ждет улучшение жилищных условий, приобретение недвижимости, земельного участка, дачи. Главное — благоустроить то, что имеется, и создать себе суверенное пространство, на которое никто не посягает.

А вот в профессиональной и карьерной деятельности намечается закономерный спад. Дело, которым вы занимались последние 8-10 лет, уже поднадоело. Все важные проекты идут к логическому завершению и нужно подводить итог, не делая акцент на росте и захвате позиций. Притормозите, пора лечь на дно, проанализировать свою жизнь и достижения. Впрочем, надоевшая работа сама вас готова покинуть (к примеру, во время реорганизации вас могут неожиданно сократить). Не следует всеми силами цепляться за должность, статус, бизнес, штурмовать начальство, высоких покровителей — умножите потери.

Идеальный вариант — занимайтесь домом, семьей, а работа придет сама и не стоит напрягаться при ее поиске.

В финансовой сфере самое удачное первое полугодие. Во втором прекрасное время для сотрудничества, но придется жить экономно, тратить разумно, рассчитывая только на собственный кошелек. Малейший финансовый риск — это изощренный опасный враг, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Избегайте долгов, кредитов. Тех, кто поддастся соблазну вложить и быстро заработать, ждут убытки.

С октября прекрасное время для регистрации отношений, укрепления брачного союза. Холостяки встретят благословенную половинку.

В общем, решая дилемму «семья-работа», отдайте предпочтение семье, это судьбоносное задание (с мая).

БЛИЗНЕЦЫ. Бизнес дышит на ладан, карьерный путь вверх заблокирован (до мая), не ломитесь в закрытые двери — это во вред. Определитесь, в чем вы состоялись, где исчерпали свой профессиональный ресурс и с благодарностью оставьте эту деятельность или место работы (события марта подведут итоги). Сейчас освобождается пространство для нового, которое уже стоит на пороге. Свято место пусто не бывает.

А пока удовлетворяйтесь нынешним статусом и непременно укрепляйте семейную цитадель. Это первостепенная задача. Все, что связано с домом, недвижимостью, родственниками постарайтесь решить, ибо во втором полугодии от этого груза проблем придется освободиться и направить потенциал в другое русло. Это контакты, знакомства, налаживание связей любого рода. Самообразование, шлифовка деловых навыков. Если кто-то понравился, интересен — это ваш человек и в дальнейшем принесет большую пользу. Жить станет легче, веселее, ибо вас будет вести само провидение.

В личной жизни дождь счастливых сюрпризов продолжается, творческая самореализация в расцвете. Развлекайтесь, завоевывайте симпатии, «охмуряйте» противоположный пол. У вас должно быть время для романтических экспериментов, интересных приключений, хобби, ведь это прекрасный тоник для души. Но нарушать обет верности запрещено, это от лукавого. Вы обязаны чувствовать моральную грань, которую переходить нельзя, продемонстрировав пример лебединой преданности.

У брачных пар еще с прошлого года продолжается период испытаний на прочность, «тестируя» на внутреннюю зрелость, готовность жить в супружеском союзе. И если не хотите остаться у разбитого корыта, любите все сердцем избранника и приспосабливайтесь к его «выбрыкам». Рвать узы глупо. Лучше не найдете.

В течение года старайтесь максимально реализоваться творчески, занимайтесь только любимым вдохновенным делом, — рутина вас убьет.

Осенью наконец-то лед тронется в работе, поступят новые предложения, появятся возможности для дополнительных заработков.

Март — болезненный период распутывания кармических узлов, пугающий безысходностью. Но вы обречены его пройти.

РАКИ. Жизнь прекрасна и многогранна, с радостью открывает объятия любознательным непоседливым Ракам, жаждущим познать все, быть в курсе разнообразных новостей — от соседских сплетен до событий мирового масштаба. Не прячьтесь в ракушке, будьте коммуникабельны, активно перемещайтесь в пространстве, открываясь всему новому, что встречается на пути (до мая). Недалекие поездки, общение, знакомства должны сочетаться с чем-то новым, вы должны интенсивно черпать чужой опыт, учиться практическим навыкам на ходу, регулярно заниматься самообразованием, проявлять изобретательность. К счастью, все, что нужно для полноценного бытия, находится не в далеких краях, а рядом, берите и пользуйтесь!

Во втором полугодии приоритеты меняются, на первое место выходит потребность в финансовой независимости. Главное — не лениться, материальный стимул есть, а работа найдется. Трудитесь в той сфере, где вы компетентны, идите в ногу со временем, осваивая прогрессивные технологии. Вам обязательно нужно обрести твердую материальную почву под ногами, чтобы не жить за чужой счет, а наоборот, финансировать других.

Если есть долг по кредиту, заняли деньги, образовавшуюся прореху следует срочно закрыть, ведь это «воронка» для утечки энергии. На чужое судьба накладывает «запрет», учитесь жить на собственные ресурсы, тогда обретете силу и уверенность, жизненный аккумулятор не «сядет». О «дай» забудьте, если вам что-то пожалеют, проигнорируют просьбу, не обижайтесь на скупердяг, так надо для вашего блага.

В личной жизни все замечательно, грейтесь возле семейного очага, здесь место счастья. Осенью закладывается удачный цикл (на год) в любовной сфере, вокруг запорхают небесные ангелы, зажигая на романтические увлечения. Впрочем, творческий потенциал тоже возрастет, поэтому с чистой совестью можете отдать предпочтение любимым занятиям или работе, которая не отнимает, а умножает энергию.

А вот здоровье в зоне риска, не переутомляйтесь, не зарьтесь на чужое, держите в чистоте тело и совесть и обязательно придерживайтесь Божиих заповедей. Даже время, украденное у других, аукнется вам болячками. Накопившиеся невыплаченные долги также подсознательно будут «отвампиривать» силы.

Осень ворвется вожделенным ветром, пробудив сердце от романтической спячки (на год). Охотно сдайтесь в плен любовной страсти, не пожалеете!

ЛЬВЫ. Держите руку на финансовом пульсе и помните: вы добытчик, кормилец и кредитор для окружающих. До конца мая нужно создать прочную платформу для жизни и четко определиться с источниками прибыли, от которых зависит материальное будущее. Исключите любые риски, ваша задача — четко контролировать все свои ресурсы. Тратьте их разумно, а излишки откладывайте для реализации дальнейших планов, важные покупки. В долг не давайте (подарки одобряются), наоборот, вам должны вернуть старые долги (моральные, материальные), не стесняйтесь, а напоминайте об этом людям.

Во втором полугодии путь судьбы кардинально меняется, начинается этап испытаний в партнерстве, закладывая базу на 9 лет. Чтобы обрести прочный духовный стержень, нужно научиться принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность. Залог правильного выбора — это избавление от любых зависимостей (психологической, эмоциональной, материальной, сексуальной). Расчищайте поле для убеждений, принципов, оставив только те, которые станут путеводной звездой.

Многим предстоит поменять коней на переправе, гоните прочь страх одиночества! Если вы слишком боитесь потерять того, к кому «прикипели», расставание почти неизбежно. Ну, а если готовы отправиться в автономное плавание, о чудо (!) вам обязательно пошлется надежный спутник. Отважным и независимым Львам, зажигающим энтузиазмом, открыты все дороги. А тем, кто «растворился» в суженом, следует срочно менять тактику, брать бразды правления в свои руки. Иначе развод на протяжении полутора лет неизбежен.

Впрочем, если в брачном союзе есть потенциал для роста — удачно пройдете кризисную полосу и останетесь вместе. Одиноким идея фикс выйти замуж или жениться любой ценой — пагубна. Пытаясь активней это сделать, вы идете против течения. Остерегайтесь попасть в рабство страсти, если не в силах себя контролировать — это от лукавого!

Фон года благодатный для разнообразных контактов с людьми, поездок (недалеких), встреч, учебы, обогащения опытом. Осень подарит шанс решить проблемы с жильем, недвижимостью, дачей, землей. Но любые события несут печать предопределенности, мотивированы кармически.

Февраль, август продемонстирует, насколько вы отклонились от судьбоносного «азимута» и скорректирует ошибки.

ДЕВЫ. Каждый человек—это уникальное неповторимое Божье создание, в чем придется убедиться на собственной жизни. Поиск себя, персонального пути развития продолжается до мая. За прошлый год вы проделали огромную работу, и сейчас четко определились, какое мировоззрение является родным, а какие стандарты навязаны обществом, партнерами, и от них следует отказаться. Не жалейте о сожженных мостах, они тоже толчок к прогрессу.

Да, вы сам себе хозяин, уважаемый и авторитетный, блестяще себя позиционируете в социуме, умеете делать правильный выбор и нести за это ответственность. Что и следовало доказать. Необходимо определиться, с кем готовы быть рядом, а с кем разойтись и почему. Возможно, отношения исчерпали себя, не цепляйтесь за то, что себя отжило — это тормоз на пути к совершенству.

Другой вариант: если партнер отдаляется или далеко уезжает, это не трагедия. Значит, вы его «приватизировали» и сделали подкаблучником. Но свято место пусто не бывает, вакансия заполнится нужным любимым человеком.

Во втором полугодии ключевая задача меняется. Разбираться в себе придется на более глубинном уровне, затрагивая скрытые слои подсознания. Что там спрятано внутри за красивым фасадом?.. Полезно не пахать, как лошадь, а побыть отшельником. Уделять меньше внимания мирским делам, усердно молиться и каяться, очищая тело и душу от греховных шлаков, посещать храмы, приобщаться к святыням, подавать милостыню нуждающимся. Если проигнорируете — будете наказаны.

С финансами все удачно, источники прибыли фонтанируют, но богатством следует непременно щедро делиться, поскольку Творцом будет даваться больше благ (и любви), чем нужно. Долги возвратят.

В течение года старайтесь поддерживать благоприятную погоду в доме, ибо здесь строит козни нечистый, толкая на разрушения.

Целесообразно «накачивать» духовные, эмоциональные, интеллектуальные «мышцы», развиваться физически, наполняя жизненное «депо» энергоресурсами. Для этого созданы идеальные условия.

Март — месяц болезненных кармических «развязок».

Май, июнь — период профессионального взлета. Если работа тяготит, не способствует творческой самореализации, сейчас вы имеете право от нее отказаться. Новое занятие само вас найдет.

ВЕСЫ. Сейчас вы феноменально популярны, удачливы, харизма сияет, что многим не дано и очень завидно. Безразличных нет: одни боготворят, другие ненавидят. Главное — не профукать этот дар на самовозвеличивание, искоренить комплексы, модернизировать свой внутренний мир и сыграть по-крупному, избегая корыстных интересов, которые являются «дьявольской инфекцией».

До мая вы сам себе опора, духовный наставник. Нецелесообразно тянуть опостылевшее трудовое ярмо. Увольняют с работы — без сожаления бросайте ее и занимайтесь любимым делом, благотворительностью. Определитесь с истинными духовными ценностями и жизненными целями, очистите душу от греховного «ила». В чем смысл вашего предназначения и как вписаться в правильную траекторию движения?.. Иначе жизнь полетит кувырком.

С мая придется распахнуть сердце и окончательно выйти в мир, поделиться накопленной мудростью, обрести единомышленников, заняться общественной работой. Наконец-то у вас появятся настоящие друзья, с которыми будет происходить равноценный обмен энергиями, эмоциями, впечатлениями, с которыми воцарится полная гармония мировоззрения. Это замечательно, вы снова будете на одной волне с коллективом, став его бесценным «винтиком» с пользой для себя.

Второе полугодие «порадует» возвратом старых любовных связей, но, увы, они — отработанный материал, требующий утилизации.

Вам нужна не страсть, а человек, родственный по духу. Определяйтесь.

Если связаны узами брака, смело рулите, здесь вы господин и благодетель для суженых!

Осенью работа принесет богатые плоды, бизнес пойдет вверх, доходы возрастут, появятся дополнительные заработки, способствуя накоплениям. Часть средств повезет вложить в развитие дела, сделать важные покупки.

Контролируйте на протяжении года каждый свой шаг, фильтруйте речь, избегайте случайных связей. Праздное любопытство, бросание слов на ветер — это порок, толкающий в греховное болото.

СКОРПИОНЫ. Вокруг красивый цветник ярких интересных людей, единомышленников, теснее общайтесь с ними, просите помощи, совета, ведь у вас общая дорога к цели. Обменивайтесь опытом, энергией, идеями, осваивайте премудрости прогрессивных технологий, занимайтесь политикой, именно работа в коллективе является судьбоносной, способствуя успеху. «Инвентаризации» подлежат прежние убеждения, экспериментируйте, ломайте устаревшие стереотипы мышления, современный социум требует абсолютно новых взглядов (до мая).

Для налаживания личной жизни отличные условия. Те, кто истосковался сердцем, находится в поиске, встретят свою половинку. Ориентируйтесь на духовную сторону общения. Вас сроднят общие взгляды, интересы, жизненные позиции. А вот романтический аспект не слишком значим, накал страстей опасен. С партнером максимально сблизят общие дела. Ну а если чувства совсем остынут, значит так надо, полюбовно разойдитесь и переверните страницу. Проверку на прочность удачно пройдут истинные доверительные отношения.

С мая начинается штурм карьерных высот (на полтора года), закладывая фундамент на 9 лет. Не следует зацикливаться на домашних проблемах (удачное время для продажи недвижимости), сконцентрируйтесь на профессиональной сфере, бизнесе. Впрочем, то, что предназначено, само найдет вас.

Осенью стартует очень важный этап (на 12 лет), приведите в порядок мысли, чувства, сформулируйте глобальные цели и встречайте долгожданную фортуну, теперь вы ее баловень, способный играя руководить не только своей жизнью, но и влиять на чужую.

С финансами сложно, даже профессиональный успех вряд ли сделает эту сферу гармоничной. Предстоят непредсказуемые расходы, поэтому затяните пояса и экономно распределяйте бюджет.

Август, ноябрь принесут судьбоносные перемены, потеряя — найдете.

СТРЕЛЬЦЫ. На протяжении года предстоит сделать ревизию ценностей, избавиться от «хвостов» исчерпавших себя контактов, отношений. Выявить и признать собственные пороки, комплексы и непременно от них освободиться. Скрытая греховная сторона натуры «расцветет» во всей красе, вскроются «скелеты» в шкафу, но это не повод для депрессии, самобичевания, тайное становится явным, чтобы навсегда уйти из вашей жизни. Если что-то «гвоздем» сидит в голове, это ложное разрушительное самовнушение (от лукавого). Не «высовывайтесь» на публичную арену ради самоутверждения, иначе будете крайним, все шишки посыпятся на вашу несчастную голову.

С января по май мобилизуйте все силы в рабочее русло, на кон поставлено карьерное будущее. Хотите начать или модернизировать бизнес, сменить специализацию — ваш выбор должен четко соответствовать творческому призванию.

И не смейте себя насиловать ради денег тошнотворной работой!

Если созрели, просите руководство о повышении в должности, вы заслужили высокого статуса в социуме. Но учтите, это еще и ответственность за чужие судьбы. Командуйте и подчиняйтесь разумно, четко придерживаясь служебной и семейной субординации. Общее дело и люди, от вас зависящие, не должны страдать. Наоборот, здесь вы Атлант-защитник и обязаны подставлять им плечо, продвигать вверх.

К счастью, среди друзей, единомышленников всегда найдутся покровители и спонсоры. Поэтому берегите дружеские узы, они священны. Именно в этом году вы ощутите всю их благодать. Но при условии, что вас лукавый не толкнет на предательство — ходите над пропастью.

Во втором полугодии следует переключиться на профессиональное обучение, больше путешествовать. Многим повезет с учебой за рубежом, успешными командировками и даже переездом. Сидеть квочкой противопоказано, Сокровенная мечта посмотреть мир сейчас осуществима, странствуйте в дальние страны, познавайте их культуру и расширяйте духовный кругозор!

Февраль, март несут неотвратимые кармические события.

КОЗЕРОГИ. На профессиональном небосклоне пылает счастливая заря, способствуя реализации профессиональных талантов, стратегических бизнес-планов, которые вписываются в запросы общества. Здесь диапазон возможностей широк, посчастливится найти любимую творческую работу, занять высшую должность, суметь гармонично совместить принципиальность с благородством, мудростью, порядочностью начальника, который переживает всем сердцем за судьбу подчиненных. Отношения с авторитетными фигурами будут завязываться легко, способствуя профессиональному престижу, материальному процветанию. Составить протекцию или замолвить доброе слово за вас может совсем посторонняя влиятельная особа.

До мая ваша задача — отсеять зерна от плевел в сфере контактов, и обрести духовных покровителей, которые укажут истинный путь. Полезны религиозные паломничества, посещение святых мест, заграничные поездки. Желающие могут поступить в вуз, заняться профессиональным обучением, переехать в другое место. Судьбоносная птица счастья порхает вдали от дома.

Вторая половина года наполнена экстримом, форс-мажорных обстоятельств будет предостаточно. Это важное условие для развития. Поэтому смело ныряйте в водоворот рискованных ситуаций, искореняя в себе страх. Только отважные духом «умрут» и снова воскреснут, как Феникс из пепла, и тогда уже никакие тяжелые испытания им будут не страшны.

Чтобы не сесть на финансовую мель, не будьте скрягой, ведь потери неизбежны, сэкономите на копейках — утратите по-крупному. Больше уделяйте сил духовному развитию, тогда материальные проблемы решатся легко. Необходимые средства придут строго дозированно и в последний момент. «Халявных» благ не предвидится.

Самая болезненная тема года — пугающее и угнетающее одиночество в этом сумбурном мире.

На самом деле это происки темных сил (магнит для них — собственные спрятанные глубоко грехи), вводящих в иллюзию, депрессию, толкающие на должностные злоупотребления. Избавиться от этого наваждения и не зачерстветь душой поможет молитва, милостыня. Но если жертвуете, старайтесь не навредить себе.

ВОДОЛЕИ. Подружитесь с риском, к стрессу у вас должен быть иммунитет (события прошлого года научили). Если ходите по лезвию ножа, чувствуете себя на грани выживания, запуганы финансовым кризисом, сохраняйте спокойствие, так нужно для вашего блага.

В мироздании случайностей не бывает, в данном случае цель тяжелых или экстремальных ситуаций —уменьшить вашу привязанность к материальному миру (финансам, вещам, земному комфорту), укротить собственнические инстинкты. Даже если накопленные денежки уходят, как вода, сквозь пальцы, не беда. Что упало, то пропало. На самом деле это судьба «экспроприирует» излишки, взятые вами за последних 9 лет.

До мая ось конфликта проходит между «хочу» и «нужно», поэтому в одиночку бизнес не потянуть и большого капитала не заработать. Брать в долг опасно. Полагайтесь на партнеров, они источник счастливых шансов. Благодаря умелому сотрудничеству с людьми, водрузив их интересы на пьедестал, нужда вас обойдет стороной. А если фатально не везет, значит, вы эгоист, пропитанный гордыней, глупыми претензиями к судьбе и миру.

Во втором полугодии влияние партнерских отношений усилится, противостояние амбиций достигнет пика. Чтобы разногласия не разрушили вас как личность, имейте в виду: потребность в личной свободе — это искушение. Будьте образцом скромности, уступайте, идите на компромисс. Нельзя никому переходить дорогу, если кто-то «дышит» в спину пропустите вперед смельчака. Упретесь — жизнь пойдет под откос.

У брачных пар период реставрации отношений. К сожалению, на чувства и действия партнера вы не способны влиять. Только на собственные эгоистические программы. Он решает, быть дальше вмести или разойтись. И не смейте давить! Одинокие получат долгожданное предложение руки и сердца. Форсировать события нельзя, сейчас выбирает спутник, дайте ему созреть (август расставит акценты).

Очень полезно путешествовать, выбирайте дальние и самые смелые маршруты, обязательно сочетая их с духовным и культурным развитием. Далеко от родных мест получите максимум счастья и вдохновения.

Осенью можно расслабиться, финансовые проблемы позади, начинается полоса успешного карьерного взлета (на год) и ваш триумф в роли профессионала.

А вот в дружеской сфере лукавый строит козни, не клюньте на его наживку! Кто настоящий друг, а кто замаскировался под него, распознать очень сложно. Все, кто приходит из прошлого, заражены непорядочностью и должны пройти проверку.

Март — период преопределенных потерь, август — кардинальных перемен.

РЫБЫ. На первый взгляд вы личность скромная, незаметная. Но это иллюзия, внутри чувствуется колоссальная незримая сила. Да, вы служите центром гравитации, вокруг которого вращаются галактики (начиная с прошлого года до мая) где любой сбой ритма с целью злоупотребления властью или публичного самоутверждения чреват пагубными событиями в жизни.

Избегайте брать бразды правления в свои руки, пускай командуют другие. Чтобы не сбиться с судьбоносной орбиты, нужно поставить партнерские отношения и общие интересы на первое место, а личные отодвиньте на второй план. Главное — вовремя дать задний ход и непременно искоренить плохие привычки.

Если одиноки, срочно ищите суженого, с холостяцкой жизнью в мае следует закончить. Иначе 9 лет предстоит быть сиротой. Свобода вас испортит.

Во втором полугодии цели меняются. Отношения уже построены, самое главное достигнуто, пришла пора интенсивно работать, стать солдатом служебного фронта. Важно не превращаться в заядлого трудоголика, а научиться расслабляться, не прерывая обычную деятельность и не уходя с головой во внутренний мир, здоровье очень важно.

С карьерным продвижением (бизнесом) сложно, это как мираж, то приближается, то ускользает за горизонт. Поэтому не зацикливайтесь на статусности (шеф может обмануть), а просто добросовестно выполняйте все, что «прикажет» сама жизнь. Она дает задания, воспитывая из вас бесценного специалиста широкого профиля, готового в критический миг закрыть собой «амбразуру» трудовых нагрузок.

Любая работа, где сможете выкладываться на все «сто», станет для вас богатым хлебным местом. Ну, а лодыри пускай сидят на финансовой мели и кормят нужду.

Осенью стартует (на год) счастливая полоса, где ощутите всю полноту бытия, за спиной вырастут творческие крылья, цепи ограничений исчезнут.

Февраль — март: готовьтесь преодолеть кризисный рубикон на всех уровнях.

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