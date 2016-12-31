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Год Огненного Петуха: как праздновать и чего ждать

Суббота, 31 декабря, 2016

Если уходящий год Обезьяны был тяжелым и стрессовым, то Петух обеспечит переход от кризиса к благополучию.

Покровителем нового 2017 года станет Огненный Петух — десятый по счету символ в календаре у китайцев. Он характеризуется как инь, ассоциируется с элементом земли, олицетворяет проницательность, организованность, консерватизм, педантичность, уверенность в себе, но, с другой стороны, тщеславие и эгоизм. Если уходящий год Обезьяны был тяжелым и стрессовым, то Петух обеспечит переход от кризиса к благополучию.

В год Петуха, который считается резким и порывистым, рекомендуется избегать стрессовых ситуаций и не выплескивать негативные эмоции на близких.

При этом Петух не любит пассивность и апатию, поэтому в следующем году можно решаться на кардинальные перемены в жизни. Астрологи считают, что повезет тем, кто будет целеустремленным и стойким и сможет упорно добиваться своих целей. Под покровительством Огненного Петуха можно смело начинать новое дело или менять профессию. Схватить удачу за хвост смогут те, чья работа связана с недвижимостью и биржевым делом, а также шоу-бизнесом. Главное помнить, что Огненный Петух не склонен к интригам и очень ценит порядочность. Поэтому честные, обязательные и ответственные люди, настроенные на взаимовыгодное деловое сотрудничество, в 2017 году могут рассчитывать на большие прибыли.

Петух – большой семьянин, поэтому категорически не рекомендуется встречать новый год вдали от родных или в путешествии. Чем больше близких соберется за праздничным столом, тем лучше. Однако это не должно быть вялое поедание салатов перед телевизором: петух любит веселый досуг, поэтому приветствуются конкурсы и разные активности. 

При составлении новогоднего меню следует помнить, что Петуху не понравится, если будут есть его сородичей. Поэтому блюда из дичи лучше вычеркнуть из меню, а вместо этого приготовить овощные салаты, вегетарианские блюда, фруктовые десерты. Помимо самого мяса птицы, категорически нельзя ставить на стол паштеты из куриной печени, а также холодец.

Использовать куриные яйца даже в виде украшения также нельзя, чтобы не прогневить символ года. Ему придется по душе домашняя кухня, поэтому никаких полуфабрикатов или магазинных салатов. При этом должно быть много сладостей и домашней выпечки.

Что касается подарков, лучше не дарить ничего связанного с семейством кошачьих, а также колюще-режущие предметы. А вот изображение птиц в любом виде приветствуются.

Выбирая наряд для новогодней ночи, следует обратить внимание на красные тона и золотые украшения. Хозяину 2017 года понравятся все огненные оттенки, а значит, в этот список можно включить оранжевый и желтый. Тем, кому такие цвета не нравятся, можно облачиться в фиолетовый с синим.

В оформлении елки и дома, соответственно, тоже должен преобладать алый цвет. Петух любит уют и деревенский стиль, деревянную посуду и разнообразные пледы и подушки. Под елку можно поставить тарелку с зерном – на удачу.

По древнему восточному календарю, который принято называть китайским, живут в большинстве восточных стран. Для них 2017 год под символом Огненного Петуха наступает 28 января, он сменяет тяжелый високосный год Огненной Обезьяны.

112.ua



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