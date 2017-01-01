Какие товары и услуги подорожают в 2017-м году

В 2017 году в Украине грядет волна подорожаний: вырастет стоимость билетов на поезд, больше будем платить за свет, а также снова добавят в цене алкоголь и табак.

Очевидно, что если курс гривни будет и дальше падать, то это подтянет за собой подорожание почти всех товаров.

Новые цены на ЖД билеты

С этого года обещают подорожание билетов на поезда сразу на треть. Если цены поднимут, то проехать в купе из Киева во Львов обойдется в 365 грн вместо 270 грн, из Киева в Днепр — 300 грн вместо 220 грн, а второй класс в «Интерсити» Киев — Одесса будет стоить 345 грн вместо 256 грн.

Правда, пока процесс подорожания затягивают в Мининфраструктуры — глава ведомства Владимир Омелян уверяет, что сначала улучшат сервис. Но по словам экспертов, повышение этому не поможет. «Тарифы покрывают только 35% себестоимости, и новые цены без комплексных реформ ничего не дадут», — сказал «Вестям» директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

Ранее повышение объясняли нехваткой денег на ремонты составов, хотя, как прежде рассказывали «Вестям» источники на железной дороге, деньги есть, просто идут не туда: «Все знают о миллионах, которые идут по цепочке наверх от проводников — так они откупаются от проверок. В локомотивном хозяйстве злоупотребляют на снабжении запчастями. Плюс бодяжат ГСМ и лакокрасочные материалы».

Дорогой самогон

Уже в январе Кабмин повышает акцизы и на алкоголь, главной производной для которого и является сахар. Согласно принятому закону, акциз вырастет на 20% на крепкое спиртное и на 12% на пиво и вино. Это отразится как на отечественном, так и на импортном алкоголе.

Буквально на днях алкоголь подорожал из-за поднятия минимальной цены на него. Также собираются поднять и акциз на табак — на 30%. Таким образом каждая пачка сигарет вырастет в цене на 4–5 грн.

Эксперты говорят: с подорожанием алкоголя продажи в магазинах станут меньше, а вместо этого начнут переходить на паленку. «Себестоимость литра самогона почти равна килограмму сахара — это 15–16 грн, плюс дрожжи и электричество. Продают его по 20–25 грн за литр. Никто не будет брать водку за 70 грн, если в соседнем подъезде будут продавать «пол-литру» по 15 грн», — говорит эксперт по алкогольному рынку Вячеслав Сокерчак. Правда, в следующем году дорожает и сахар: согласно проекту постановления Кабмина, минимальная цена на сахар из свеклы может возрасти почти в полтора раза — до 9,078 тыс. грн за тонну.

За свет придется доплачивать

С 1 марта следующего года, уже в пятый раз за последние полтора года, подорожает электроэнергия. Например, до 100 кВт заплатим уже 90 коп. вместо нынешних 71,4 коп. за кВт, от 100 до 600 кВт, а также все, что свыше этой отметки, придется оплачивать по единому тарифу — 1,68 грн за каждый киловатт вместо нынешних 1,29 грн (до 600 кВт) и 1,638 грн (свыше 600 кВт).

По словам экономического эксперта Андрея Блинова, подорожание электроэнергии может происходить и дальше, так как цены для промышленности гораздо выше. Кроме того, вслед за светом также подорожает и топливо. По прогнозам Блинова, бензин вырастет на 25%, то есть А-95 будет 30–31 грн. «Это связано с решением ОПЕК о сокращении добычи нефти, из-за этого она может вырасти в цене до $70 за баррель».

Ходить в кино станет дороже

Дороже станет даже сходить в кино. В частности, из-за высокого курса доллара и повышенного в прошлом году 20% НДС, отечественные кинотеатры решили поднимать цены на 10%. Например, если билет в кино сейчас стоит 100 грн, то в 2017-м он обойдется на 10 грн дороже. Станет дороже смотреть и кабельное телевидение дома: уже с 1 января телеоператоры начнут требовать с операторов платного телевидения плату за вещание каналов в их сетях. Соответственно, цена за кабельное может увеличиться в несколько раз.

Вести