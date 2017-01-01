Фронтовая Горловка: в танцевальной битве победил АДИ

Накануне Нового года на пл.Победы состоялся танцевальный батл.

«Битва» собрала девять команд. В конкурсе приняли участие студенты иняза и АДИ, техникумов ДНУ, а также учащиеяс техникумов, колледжей и училищ Горловки.

Жюри оценивало не только хореографические способности участников, но и творческую подачу номеров, слаженность работы коллективов и, конечно, реакцию зрителей, поддерживающих команды.

В упорной борьбе победу одержали представители АДИ, а в завершении мероприятия все участники и зрители в едином порыве исполнили зажигательный танец, который, без сомнения, зарядил присутствующих позитивными эмоциями и хорошим настроением.