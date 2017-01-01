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Потери ВСУ в 2016-м году на Донбассе составили 211 военнослужащих

Воскресенье, 1 января, 2017

Такие цифры во время выступления в Мариуполе, где также присутствовала делегация сенаторов США, озвучил Петр Порошенко.

«Только в течение этого года 211 военнослужащих ВСУ отдали свою жизнь за мир и свободу», — заявил он.

В то же время в «ДНР» уверены, что потери украинской армии занижены в несколько раз.

«Согласно официальным данным МО Украины, за 2016-й год потери ВСУ составили 214 погибшими и 1324 раненым. По информации же украинских волонтерских организаций и медперсонала крупных военных госпиталей, как в зоне АТО, так и в тылу, количество погибших составляет около 600, раненых – более 2000», — говорится в сообщении, при этом количество потерь со своей стороны в самопровозглашенной республике не сообщают.

Однако, на днях о потерях батальона «Восток» рассказал его создатель — Александр Ходаковский.

«У нас официально подтвержденных за 2016-й год — 200 погибших и около 300 раненых. Это почти 70% от цифры потерь, которые мы понесли за период войны за 2014-15 годы. 2016-й год, год этого, очень непонятного перемирия, привел «Восток» к таким потерям…», — рассказал он.



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