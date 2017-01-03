Что готовит 2017 год: Прогнозы аналитиков и астрологов

Принесет ли будущий год долгожданное окончание экономического кризиса и спокойствие миру, или породит новые неприятности?

Конец года – это не только итоги прожитых 12 месяцев, но и попытка спланировать будущее. Конечно, всегда может вмешаться случай, но, анализируя события уходящего 2016-го года, можно попробовать предсказать будущее.

Аналитики

На 2017 год запланированы выборы в ряде ключевых стран Европейкого Союза – Германии и Франции.

По версии корреспондента издания Al Jazeera Барнаби Филипса, Елисейский дворец вполне может занять Мари Ле Пен, но вероятнее все же, что президентское кресло достанется Франсуа Филлону. Победа Ле Пен принесет неприятности Ангеле Меркель, собравшейся на четвертый канцлерский срок. Журналист отмечает, что укрепление правых именно в Германии может пошатнуть миропорядок, заведенный после 1945 года. Усиление позиций популистов предрекают и аналитики всемирной консалтинговой компании A.T. Kearney. Великобритания же продолжит заниматься «Брекситом», внеочередные выборы там вряд ли произойдут, считает журналист.

В то же время BusinessInsider пророчит рост количества терактов в Старом Свете, и причиной тому будет притеснение ИГИЛ на Ближнем Востоке в результате массированной атаки на Ракку и захвата столицы исламистов.

Избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность в январе будущего года и первые 12 месяцев его будут «пробовать на зуб». В связи с этим аналитики предполагают активизацию показательных ядерных пусков Северной Кореи, попытку со стороны России «взять на слабо» НАТО в странах Балтии, Китай тоже не будет стоять в стороне, потому что Трамп уже продемонстрировал набор фокусов, которым можно подразнить Восточного Дракона (разговор с президентом Тайваня, например). А вот достаточно ли у его команды еды, чтобы договориться с огнедышащим – вопрос.

В технической сфере от 2017 года ожидают крупных подвижек вперед, но не только позитивных. В A.T. Kearney ожидают, что в будущем году состоится первая массовая кибератака, которая парализует хотя бы частично довольно крупную экономику.

Виртуальная реальность все глубже будет проникать в повседневность – уже в продаже появились первые секс-игрушки для пар, чьи отношения строятся на расстоянии, запускаются чаты для свиданий, а Facebook уже работает над устройством, которое сможет передавать прикосновения. По прогнозам Time, будет появляться все больше программ и игр, которые погружают пользователей в «дополненную реальность», как Pokemon Go, которая свела с ума в 2016 году миллионы любителей мобильных игр.

А в CBSNews даже опасаются, что именно в грядущем году люди начнут бояться искусственного интеллекта, поскольку роботы заменят миллионы сотрудников по всему миру, и это вызовет волну негодования. И надо сказать, для этого есть все основания: в Huffington Post одним из главных прорывов для технологий искусственного интеллекта в следующем году называют усовершенствование голосового ввода и понимания речи человека, в том числе шуток, иронии, образности. В Microsoft же и вовсе работают в направлении «демократизации» ИИ, его приближения к повседневности.

В то же время в BusinessInsider предупреждают, что в социальных сетях могут активизироваться и террористы, а к концу следующего года, понесшие значительные потери, исламские радикалы займутся не только терактами физическими, но перейдут к психологическому террору, используя мессенджер-ботов.

Астрологи

Традиционно в будущее заглядывают астрологи, что же нам пророчат звезды. Для начала обратимся к китайской культуре – грядущий год Огненного Петуха, согласно китайскому гороскопу для такого года характерны экономические процессы. Первый день года по китайскому календарю наступит 3 февраля, а переход к нему начнется 28 января, поэтому в ночь с 31 декабря на 1 января заморачиваться, в чем встречать Новый год, не стоит, а на будущее советуют припасти драгоценности и блестки – цыпленок в китайской традиции знак женский и металлический, а это – роскошь, роскошь и еще раз роскошь. В общем, в ночь на 3 февраля надевайте на себя все драгоценности сразу, чтобы привлечь к себе богатства.

Какие же события предрекают астрологи и ясновидящие на грядущий год? Каким будет гороскоп Земли? В 2017 году ожидается несколько редких «комбинаций». Например, Сатурн выйдет со своего знака, а затем вернется в предыдущий знак, что случается раз в 20 лет и сулит довольно много сюрпризов.

В то же время в будущем году будет много дней для того, чтобы удачно начинать дела, особенно до сентября, когда Юпитер будет находится в знаке Девы.

Свой гороскоп для британского Elle опубликовала Шелли фон Странкел, она рассуждает об «эре Водолея», которая несет вольнодумство. На будущий же год фон Странкел прогнозирует, что в Голливуде отойдут от фильмов о жестокости и больше станет картин, подчеркивающих силу ума. Больше людей озаботятся судьбой планеты, а в гендерных вопросах мужчины все больше будут освобождаться от необходимости образа «мачо». Будут становится сильнее и социально-ориентированные компании, в которых также изменится понятие «босса».

Другой британский астролог Крейг Гамильтон-Паркер пророчит экономические неприятности и рост социального напряжения, сопровождаемого массовыми акциями протеста в крупных городах Европы. Усилятся и протесты в США, в частности из-за результатов выборов и борьбы с ограничениями в правах ношения оружия. А Великобританию, Индию и Австралию экономические неприятности обойдут стороной, они вообще образуют некий союз. И о погоде: Гамильтон-Паркер прогнозирует засуху летом в США и наводнения в Европе.

Их коллега из Австралии Милтон Блэк опубликовал собственный прогноз, согласно которому по всему миру ожидаются политические кризисы, которые могут просто «взорвать мозг», а за ними последуют крупные трансформации в экономической системе мира, и первые такие изменения произойдут уже до апреля под воздействием Марса, Юпитера, Урана, Сатурна и Плутона – их положения создадут атмосферу неопределенности, в ней будут образовываться переменчивые дипломатические связи и политические решения в вопросах обороны, иммиграции и соцобеспечения. А вот в мае планеты встанут так, что необычное время ждет рынок ценных бумаг.

И когда после пяти месяцев все будут говорить: «Вау, вот это выдалось времечко!», — наступит агрессивное сочетание Марса, Юпитера, Урана и Плутона, и начнется быстрая перепланировка политической системы во всем мире, которая продлится до ноября. Обычных людей Блэк предупреждает о возможности введения новых финансовых законов и налогов, особенно в США.

Британский же Express напоминает о предсказаниях Нострадамуса: Китай поможет миру преодолеть экономический кризис, Италия может стать центром финансового кризиса Еврозоны, США станут все более непредсказуемыми. А вот между Украиной и Россией настанет мир, которым будет довольно ЕС, но он не понравится Штатам. В предсказаниях Нострадамуса толкователи разглядели рост угроз терроризма и биологической войны, а также сокращение ресурсов и борьбу с глобальным потеплением.

Каким бы ни был наступающий год – он неизбежен. И только от каждого из нас зависит, будем ли мы счастливы.

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