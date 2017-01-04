Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света и воды?

В среду, 4 января, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды и электричества.

В связи с ремонтными работами без воды останутся жители нескольких улиц в ж/м 88-й квартал (ул.Матросова, Украинская, Пятовская, Енисейская, Ленская, Кременчугская, Онежская, Фурманова, Фрунзе, Моисеенко, пер.Хорольский, Диканьский и Сорочинский).

Администрация ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» просит абонентов запастись водой.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ в период с 9 до 16 час. будет временно прекращена подача электроэнергии в центральной части города: пр.Победы (№ 30-42), ул.Гагарина (№ 43-45), ул.Пушкинская (№ 36-46), ул.Черного-Диденко (№ 7-11), а с 9.30 до 13 час. — в ж/м Байрак на ул.Черникова (№ 48-60), Старицкого (№ 2-8 и 1-9).