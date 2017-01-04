Фронтовая Горловка: стреляли с полудня и до ночи

Среда, 4 января, 2017
Уже в обед горожане слышали боевые действия.
В стороне Широкой Балки завязался бой с применением не только стрелкового, но и минометов с крупнокалиберными пулеметами. Затем происходили перестрелки в районе Зайцево.
С наступлением темноты ситуация только усугубилась. В вышеуказанных поселках бои с разной интенсивностью продолжались, причем по мнению горловчан, там использовалась и бронетехника. Кроме того, шумел запад.
Уже ночью местные жители сообщили, что было слышно тяжелое вооружение.