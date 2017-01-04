ОБСЕ будет расширять зоны контроля на всю территорию Донбасса

Председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц убежден, что СММ ОБСЕ будет и далее выполнять свои функции в рамках действующего мандата, будет расширять зоны своего контроля на всю территорию Донбасса и контролировать в первую очередь прекращение боевых действий.

На брифинге утром в среду в Мариуполе он также отметил необходимость реалистического подхода к возможностям миссии. «Что касается миссии, я прошу вас реалистически подходить к этому вопросу, в ОБСЕ 57 стран-членов и решения принимаются консенсусом», — сказал С.Курц, отвечая на вопрос украинского журналиста о возможности введения в Украину полицейской миссии ОБСЕ.

Он подчеркнул, что ОБСЕ будет делать все, «чтобы миссия действовала как можно более эффективно, вела наблюдение по всей территории Донбасса, и чтобы усилиями миссии было достигнуто полное прекращение огня».

Но только усилий ОБСЕ в отношении миссии недостаточно, отметил председатель организации. «Тут необходимы усилия и там, где принимают решения, в Москве, Киеве и в других странах», — сказал С.Курц.

С.Курц также отметил важность восстановление разрушенной на Донбассе инфраструктуры, однако подчеркнул первоочередность обеспечение прекращение огня с обеих сторон.

«Необходимо и далее вести диалог и переговоры. Но Минские договоренности сегодня единственная база, документ, на основании которого мы должны действовать. И хотя меня не удовлетворяет состояние выполнение этих договоренностей, я должен сказать, что ситуация на момент их подписания была хуже, чем сейчас. И могла быть еще хуже, чем сейчас. Я не удовлетворен нынешним статусом «статус-кво», но при отсутствии другого базового документа мы должны выполнять Минск», — заявил председатель ОБСЕ, отвечая на вопрос о перспективности реализации минских договоренностей.

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