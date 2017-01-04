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Боксер из Горловки вошел в ТОП-5 перспективных боксеров по версии ESPN

Среда, 4 января, 2017

Иван Голуб вошел в ТОП-20 перспективных боксеров по версии американского спортивного телеканала ESPN – спортсмен занял пятую строчку рейтинга.

Как говорится в сообщении телеканала ESPN, 27-летний украинец выступает в полусреднем весе и как любитель одержал 270 побед при 32 поражениях.

Спортивное прозвище Ивана Голуба – «Нью-Йоркский левша».

«Нью-Йоркский левша» был пятикратным чемпионом Украины и одержал 270 побед при 32 поражениях как любитель, — говорится в сообщении. – Он стремительно развивается как профессионал и 2016 год был годом его успеха, в котором он завоевал 4 победы, причем все – нокаутами. В сентябре он в третьем раунде отправил в нокаут опытного Джеймса Стивенсона».

Украинский боксер с 2014 года проживает в США и в 2016 году стал чемпионом Северной Америки по версии WBC.

ИА «Вчасно»



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