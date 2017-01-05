Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света и воды?

В четверг, 5 января, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды и электричества.

В связи с ремонтными работами с 9 до 16 час. без воды останутся жители нескольких улиц в центральной части Горловки: квадрат улиц от ул.Советская до Первомайской и от ул.Рудакова до пр.Победы.

Администрация ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» просит абонентов запастись водой.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ в период с 8 до 16 час. будет временно прекращена подача электроэнергии в части пос. ш.им.Ленина: ул.Цимлянская (№ 77-95, 50-72), Совхозная (№ 76-114), Героев Сталинграда (№ 51-79, 60-74), пер.Жемчужный (№ 1-19, 10-14), ул.Победы (№ 11-25, 4-22, 5), пер.Хрустальный (№ 2, 1-13), Ермоловой (№ 85-87, 90-102), Труда (№ 1-31, 4-30), Тимуровцев (№ 2-34), Центральная (№ 96-98).

Также с 9.30 до 15 час. в связи с проведением ремонтных работ не будет электроэнергии на нескольких улицах Калининского района (Политехническая, Кемеровская, пер.Серпуховский) а с 10 до 15 час.- в Байраке на ул.Жебелева, Потемкина, Неделина, Азина.