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На руках у украинцев находятся 80 млрд долларов

Четверг, 5 января, 2017

Государство должно не брать кредиты у МВФ, а привлекать в экономику деньги людей, которые находятся у них на руках.

Об этом в эфире «Большого интервью» с Евгением Киселевым заявил экономист Александр Розенфельд.

«По моим расчетам, на руках у населения находится около 80 млрд долларов… Примерно половина этих денег находятся у 1% населения. Другая половина «размазана» примерно равномерно среди граждан», — отметил он.

По словам экономиста, есть множество вариантов привлечения в экономику наличных денег граждан.

«Наши предельные мечты — взять кредиты у международных организаций, в том числе и МВФ, ограничиваются суммами от 1 до 5 млрд долларов. Но на руках у обычных украинцев несколько десятков миллиардов. Обратитесь к ним… Не хватает денег? Предложите форму, инструменты, куда я могу прийти с 300 долл., с 500 долл. Ведь это несложно, мы не первые в мире, есть множество вещей, которые можно сделать, чтобы люди почувствовали», — подытожил он.

Newsone



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