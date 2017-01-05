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За неделю грипп убил шестерых

Четверг, 5 января, 2017

57,8% заболевших приходится на детей в возрасте до 17 лет.

В течение недели от заболеваний гриппом и ОРВИ в Украине умерли шесть человек. Такие данные предоставил в своем отчете Центр гриппа и острых респираторных вирусных инфекций Министерства здравоохранения.

Три летальных случая произошли во Львовской области, еще по одному человеку умерли от гриппа в Полтавской, Николаевской и Запорожской областях. Заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпороги в 21 области Украины и в Киеве. Как отмечается, самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области, а самый низкий — в Луганской области.

Из-за новогодних каникул медики констатируют спад заболеваемости. «За отчетную 52 неделю гриппом и ОРВИ заболел 369 151 человек, из них 57,8% составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 866,7 на 100 000 населения, что на 12,0% меньше прошлой неделе. Тенденция к росту заболеваемости уменьшилась, это связано с новогодними праздниками и каникулами в учебных заведениях», — говорится в сообщении.

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