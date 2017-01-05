 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Когда правильно колядовать, щедровать и посевать

Четверг, 5 января, 2017

Приближается Рождество, а значит пора начинать разучивать слова щедровок и колядок.

Обряды колядования, щедрования и засевания (посевания) пришли в Украину еще со времен язычников. Церковь не имеет ничего против таких обрядов, а поэтому колядуя, или щедруя, вы никак не нарушаете церковный устав.

КОЛЯДОВАТЬ — 6 ЯНВАРЯ ВЕЧЕРОМ

Само слово коляда, а также производные от него — колядовать, колядник, коляднаца, колядка очень давние. В Украине это слово употребляли еще со времен язычества, когда наши предки верили в силы природы. Именно их люди величали песнями, которые и назывались колядками. Колядовать модно как девушкам, так и парням.

РОЖДЕСТВОВАТЬ — 7 ЯНВАРЯ УТРОМ

Утром нужно петь рождественские песни, прославлять рождение Иисуса Христа.

ЩЕДРОВАТЬ — 13 ЯНВАРЯ ВЕЧЕРОМ

Щедровки поют в ночь перед Старым Новым годом, в Щедрый вечер — отсюда и название песен. В щедровках нужно желать хозяевам дома богатого урожая, благополучия, приплода скота, хорошего роения пчел. Наши предки верили, что каждое слово в щедровках (и колядках) выполняет магическую функцию. То есть, что вы пожелает — то и сбудется. Щедруют только девочки.

ЗАСЕВАТЬ (ПОСЕВАТЬ) — 14 ЯНВАРЯ УТРОМ

Утром в старый новый год нужно поздравлять хозяев дома, обсыпая их зерном — это символизирует хороший урожай. Таким образом посевальщики желают, чтобы у вас хорошо жито родилось. По традиции посевать должны быть мужчины, как дети, так и взрослые.

КП в Украине



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования