Когда правильно колядовать, щедровать и посевать

Приближается Рождество, а значит пора начинать разучивать слова щедровок и колядок.

Обряды колядования, щедрования и засевания (посевания) пришли в Украину еще со времен язычников. Церковь не имеет ничего против таких обрядов, а поэтому колядуя, или щедруя, вы никак не нарушаете церковный устав.

КОЛЯДОВАТЬ — 6 ЯНВАРЯ ВЕЧЕРОМ

Само слово коляда, а также производные от него — колядовать, колядник, коляднаца, колядка очень давние. В Украине это слово употребляли еще со времен язычества, когда наши предки верили в силы природы. Именно их люди величали песнями, которые и назывались колядками. Колядовать модно как девушкам, так и парням.

РОЖДЕСТВОВАТЬ — 7 ЯНВАРЯ УТРОМ

Утром нужно петь рождественские песни, прославлять рождение Иисуса Христа.

ЩЕДРОВАТЬ — 13 ЯНВАРЯ ВЕЧЕРОМ

Щедровки поют в ночь перед Старым Новым годом, в Щедрый вечер — отсюда и название песен. В щедровках нужно желать хозяевам дома богатого урожая, благополучия, приплода скота, хорошего роения пчел. Наши предки верили, что каждое слово в щедровках (и колядках) выполняет магическую функцию. То есть, что вы пожелает — то и сбудется. Щедруют только девочки.

ЗАСЕВАТЬ (ПОСЕВАТЬ) — 14 ЯНВАРЯ УТРОМ

Утром в старый новый год нужно поздравлять хозяев дома, обсыпая их зерном — это символизирует хороший урожай. Таким образом посевальщики желают, чтобы у вас хорошо жито родилось. По традиции посевать должны быть мужчины, как дети, так и взрослые.

КП в Украине