Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света и воды?

В пятницу, 6 января, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды и электричества.

В связи с ремонтными работами с 9 до 14 час. без воды останутся жители нескольких улиц в центральной части Горловки: квадрат от ул.Гагарина до ул.Остапенко, от пр.Ленина до пр.Победы.

Администрация ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» просит абонентов запастись водой.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ в период с 9.30 до 14 час. будет временно прекращена подача электроэнергии в части ж/м Солнечный: ул. бр.Мазиковых (№ 34, 35, 38), Матроса Кошки (№ 11-17), Столяровского (№ 12-20).