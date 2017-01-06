Фронтовая Горловка: в четверг Зайцево попало под обстрел

В окрестностях города стреляли на протяжении всего дня.

До наступления темноты было слышно, в основном, стрелковое, и периодически доносились отдаленные раскаты, а вот вечером более тяжелое начали применять чаще.

В первой половине дня некоторое время были слышны обстрелы за городской чертой где-то на юго-западе/западе. С наступлением темноты ситуация обострилась на севере — Зайцево попало под минометный обстрел и некоторым местным жителям даже пришлось опускаться в подвалы. Около 18 час. по местному времени один из частных домов получил повреждения в результате прямого попадания боеприпаса. Пострадавших нет.

Весь вечер так и стреляли — то на севере, то на юго-западе/западе. Уже в пятницу с утра на этих же направлениях снова зафиксированы активные боевые действия.