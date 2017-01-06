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Более 500 детей из Донбасса проедут через всю Украину в «Поезде дружбы»

Пятница, 6 января, 2017

«Поезд дружбы» с детьми из зоны АТО прибудет в Киев 12 января в рамках проекта «Восток-Запад вместе».

Об этом рассказали представители фонда «Лента надежды» Сапожников Евгений и Шакиров Марат в эфире «Громадське радіо».

Проект организовал благотворительный фонд «Лента надежды» совместно с Фондом Андрея Лопушанского. По словам Е.Сапожникова, это будет бесплатный поезд. Всего в акции участвуют 540 детей, которые живут ближе к линии фронта и дети льготных категорий.

«Есть дети, которые постоянно слышат выстрелы и находятся в опасной зоне, поэтому идея заключалась в том, чтобы показать им мирную жизнь и праздник. Это больше нужно для простых людей — как показатель способности сопереживать своим соотечественникам, чтобы построить государство, в котором все думают друг о друге, о людях, которые сейчас находятся в сложной ситуации», — отметил Марат Шакиров.

По его словам, детям от 12 до 17 лет. Согласно законодательству, на каждых 12 детей будет сопровождающий. В поезде будет штатный вагон, в котором будут также медицинские сотрудники, полиция, то есть весь персонал.

Как отметил Евгений Сапожников, «Поезд дружбы» будет следовать по маршруту Лисичанск-Киев-Львов-Хирев. Благотворительный фонд взял на себя обязательство встретить детей в Киеве. 

«12 января в 9:33 прибывает поезд, в 10:00 — посадка на автобусы, потом у нас будет обед в Киево-Могилянской академии. У нас будет обзорная экскурсия на набережной Днепра, на Софиевской и Европейской площади, возле Оперного театра, на Аскольдовой могиле. Также дети посетят аптеку-музей, Музей братьев Кличко. Николай Кобзов также поддержал наш проект и предоставил всем детям билеты на рождественскую программу цирка «Кобзов». И, конечно, же дети прогуляются по Крещатику», — сказал он.

ОстроВ

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