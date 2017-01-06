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В Донецкой ВГА рассказали, на что пойдет гуманитарная помощь от Австрии

Пятница, 6 января, 2017

Основные направления деятельности: разминирование территорий, гуманитарная помощь у линии фронта, поддержка объектов жизнедеятельности.

Замглавы Донецкой ВГА Евгений Вилинский рассказал, куда будут направлены средства гуманитарной помощи от Австрии.

«Я думаю, они будут направлены как можно быстрее. Основные направления деятельности — разминирование, гуманитарная помощь у линии фронта, поддержка объектов жизнедеятельности», — сказал он.

Вилинский подчеркнул, что визит председателя ОБСЕ Курца на Донбасс является свидетельством того, что Украина остается в центре внимания европейских политиков.

«Это был очень знаковый визит. Австрия с 1 января председательствует в ОБСЕ, председатель прибыл в Украину. Это еще одно свидетельство, что ситуация в Украине остается в центре внимания европейских политиков. И особенно был полезен сопровождавший очень большой пул около двух десятков западных СМИ, которые сами могли увидеть разрушения, пообщаться с жителями», — сказал он.

«Мы были с министрами на КПВВ «Пищевик» и общались с жителями Виноградного, Мариуполя, он посещал объекты, где работают организации по предоставлению помощи. Важно было, что он своими глазами убедился, что происходит. Визит был важен для обеих сторон, мы обсуждали не только безопасность, но и дальнейшее развитие Донецкой области. По вооруженной миссии Курц сказал, что это на повестке дня ОБСЕ, ведутся серьезные дискуссии внутри, и это будет политическое решение. Окончательного решения еще нет», — добавил Вилинский.

112 Украина



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