В капитал ПриватБанка вложили более ста млрд. грн.

Министерство финансов Украины докапитализировало ПриватБанк на 107 млрд грн.

Об этом говорится в пресс-релизе банковского учреждения:

«В декабре Министерство финансов Украины уже осуществило оплату акций ПриватБанка в объеме 107 млрд. грн., и положительные результаты докапитализации банка, в том числе за счет выпуска привязанных к валюте ОВГЗ, позволят банку обеспечить ликвидность его валютных обязательств и в ходе последующего пересмотра ожидать повышения рейтингов до суверенного уровня».