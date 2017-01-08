Фронтовая Горловка: на КПВВ продолжают ловить нарушителей

Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, на контрольном пункте въезда/выезда в Майорске пограничники пресекли очередную попытку незаконного провоза товаров через линию разграничения и задержали пытавшегося дать взятку гражданина Украины.

Так, во время осмотра микроавтобуса под управлением украинца, который направлялся в Горловку, были обнаружены незадекларированные товары на 30 тысяч гривен.

Мужчина пытался незаконно провезти газовый котел и комплектующие к нему, четыре мобильных телефона, одежду и сельскохозяйственное оборудование. Общая сумма оценки обнаруженного товара составила около 30 тысяч гривен.

Также было зафиксировано предложение взятки в размере 300 гривен за беспрепятственный проезд через линию разграничения. 32-летний гражданин Украины пытался «договориться» о беспрепятственном пропуске через линию разграничения за денежное вознаграждение, однако вместо этого был передан сотрудникам полиции.