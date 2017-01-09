Фронтовая Горловка: где сегодня не будет воды?

В понедельник, 9-го января, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды.

В связи с ремонтными работами с 9 до 16 час. без водоснабжения останутся жители нескольких улиц ж/м Гагаринский: Ясная, Продольная, Лебедева-Кумача, Весенняя, Гречко, Артиллеристов, Черкасова, Рубежная, Третьякова, Переяславская, Стожко, Актюбинская, Полосухина, Ярошенко, Сухумская, Галлилея, Нансена, Бурденко, Светлая, а также переулкам: Алфавитный, Полтавский, Бункерный, Макеевский.

Администрация ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» просит абонентов запастись водой.