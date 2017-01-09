Фронтовая Горловка: еще один день прошел под канонаду

На протяжении практически всего воскресенья на северо-востоке гремел бой.

Кроме стрелкового на Светлодарском направлении были слышны крупнокалиберные пулеметы и минометы. Во второй половине дня начали стрелять из тяжелого на западных окраинах, а после 17 час. и на северо-востоке.

Ближе к 19 час. в близлежащих жилмассивах стали слышны перестрелки на севере (участок от Майорска и до Гольмовского).

Поздним вечером бои не стихли — по-прежнему применялись минометы, тяжелое. Кроме того, стреляли и на юге.

Продолжаются боевые действия под Донецком и Мариуполем, не снижается градус напряжения в районе Авдеевской промзоны.