Фронтовая Горловка: еще один день прошел под канонаду

Понедельник, 9 января, 2017
На протяжении практически всего воскресенья на северо-востоке гремел бой.
Кроме стрелкового на Светлодарском направлении были слышны крупнокалиберные пулеметы и минометы. Во второй половине дня начали стрелять из тяжелого на западных окраинах, а после 17 час. и на северо-востоке.
Ближе к 19 час. в близлежащих жилмассивах стали слышны перестрелки на севере (участок от Майорска и до Гольмовского).
Поздним вечером бои не стихли — по-прежнему применялись минометы, тяжелое. Кроме того, стреляли и на юге.
Продолжаются боевые действия под Донецком и Мариуполем, не снижается градус напряжения в районе Авдеевской промзоны.