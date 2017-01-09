В «ДНР» ограничивают ввоз продуктов с украинской стороны?

Одному человеку можно провести не более 50 кг продовольствия.

Судя по всему, в «ДНР» ограничен ввоз продуктов гражданами с украинской стороны до 50 килограмм на одного человека.

Как сообщил «Корреспондент» со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ, в ноябре прошлого года максимально допустимый вес продуктов, разрешенный для ввоза на неподконтрольные Киеву территории Донбасса, был увеличен с 50 до 75 кг на одного человека.

Однако позже на блокпосту «ДНР» наблюдатели ОБСЕ зафиксировали несколько автомобилей в очереди на въезд и выезд.

«Вооруженный представитель «ДНР» рассказал миссии, что каждый гражданин не может провезти более 50 кг продуктов в подконтрольные «ДНР» районы», – сказано в сообщении организации.