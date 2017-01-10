Фронтовая Горловка: снова «прилетело» в частный сектор Зайцево

Практически весь понедельник была слышна стрельба на разных направлениях.

Днем жители северных окраин сообщали о перестрелках и применении гранатометов. С наступлением темноты стреляли не только на севере, но и на северо-западе, и на северо-востоке, причем очевидцы утверждали, что в стороне Светлодарска «работает» бронетехника и тяжелое.

Так продолжалось, как минимум, до полуночи. Во вторник стало известно, что в результате боевых действий в Зайцево в один из домов зафиксировано прямое попадание, еще один частный дом получил осколочные повреждения. О пострадавших не сообщается.

Продолжаются также бои в районе Ясиноватской развязки/Авдеевской промзоны, под Донецком и на востоке от Мариуполя.