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В Украине значительно упростили оформление наследства

Вторник, 10 января, 2017

Чиновники местной власти, согласно новым правилам, смогут заменить нотариусов.

С 2017 года в Украине упрощено оформление наследства – теперь местные власти уполномочены заверять его даже без участия нотариуса, пишет Domik.ua.

Соответствующее решение было принято Министерством юстиции и закреплено указом №3595/5 от 17 декабря 2016 года, в котором указан порядок выдачи свидетельства о праве на совершение нотариальных действий по оформлению наследственных прав.

В документе прописан алгоритм выдачи разрешений уполномоченным должностным лицам органов местного самоуправления на совершение нотариальных действий в случае оформления прав на наследство. Таким образом, чиновники местных советов получили право нотариально заверять наследство граждан. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Чтобы проводить нотариальную деятельность, чиновник местной власти должен предоставить документ, подтверждающий наличие высшего юридического образования и работы в сфере юриспруденции на протяжении не менее трех лет.

Претендент обязан пройти стажировку в течение года в государственной нотариальной конторе либо у частного нотариуса, обучающий курс по работе с едиными и государственными реестрами Минюста. Также ему необходимо сдать экзамен по наследственному праву.

Сегодня



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