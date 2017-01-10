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Кабельное ТВ: поднимают цены, отключают или оставляют каналы

Вторник, 10 января, 2017

Закон, который меняет правила трансляции украинского кабельного ТВ, уже вступил в силу. Теперь общенациональные коммерческие телеканалы переходят к договорным отношениям с провайдерами. То есть могут брать с них деньги. И украинские медиа-группы тут же воспользовались этим правом, объявив свой прайс еще в декабре:

  • «5 канал» – 10 коп. за одного абонента в месяц.
  • Пакет каналов Медиа Группа «Украина» (3 канала: «Украина», НЛО TV и «Индиго») — 45 коп. за 1 абонента в месяц.
  • Пакет «1+1 media» (6 каналов: «1+1″, «2+2″, ТЕТ, «ПлюсПлюс», «Униан ТВ» и «Бигуди») — 75 коп. за 1 абонента в месяц.
  • Пакет Star Light Media (6 каналов: СТБ, ICTV, Новый канал, QTV, М1 и М2) — 75 коп. за 1 абонента в месяц.
  • Пакет Inter Media Group (8 каналов: «Интер», «Enter-фильм», «Пиксель», К1, К2, «Мега», НТН, Zoom) – 3 грн. за 1 абонента в месяц.

В сумме – 5,05 грн. за каждого абонента ежемесячно.

Для примера, у сети «Ланет» в Киеве к концу года было более 100 тысяч абонентов. То есть расходы компании только с учетом столичных клиентов вырастают на полмиллиона в месяц. У «Воли» — еще больше…

Естественно, кабельные операторы тут же взбунтовались, заявив, что медиа-группы не просто требуют деньги, но и навязывают им свои условия: права на трансляцию продаются только «оптом» (пакетами), а не по одному; при этом провайдеры обязаны включать эти каналы в бесплатные соцпакеты.

Зашла речь о том, что главные украинские каналы вовсе могут исчезнуть из кабельных сетей. И в Одессе многие операторы в ночь на 1 января их отключили. Большинство же все-таки договорились с телевизионщиками.

КАК ТЕПЕРЬ БУДЕМ СМОТРЕТЬ ТВ ПО КАБЕЛЮ?

Любопытное заявление сделал директор все той же сети «Ланет» Мариан Ивасюк на своей странице в Facebook:

«Мережа Ланет достигла в переговорах с медиагруппами компромисса по всем критическим вопросам (синхронное подписание договоров, пакетное размещение каналов в социальном пакете, размещение каналов на первых кнопках, не увязывание условий лицензирования в кабельном ТВ и ОТТ, прочие).

Тем не менее, следуя реформаторскому духу изменений к Закону Украины «Про телебачення і радіомовлення», мы решили поддержать конкуренцию между крупнейшими медиагруппами и обеспечить дополнительные возможности для независимых телеканалов.

Стимулируя медиагруппы к конкуренции, в 2017 году в нашей кабельной сети будут ретранслировать каналы только 3 из 4 медиагрупп. Основываясь на текущих рейтингах телесмотрения, группой не попавшей в число остающихся стала Inter Media Group.

P.S.По просьбе дистрибьютора группы Inter Media Group, на время праздников (до 10 января) их телеканалы продолжат ретранслироваться в нашей сети».

Соответственно, с 10 января у абонентов «Ланета» с телеэкранов исчезнут 8 украинских каналов: «Интер», «Enter-фильм», К1, К2, «Мега», НТН, «Пиксель» и Zoom.

А вот провайдер «Воля» перезаключил соглашения со всеми медиа-группами Украины.

- Отключение проводить не будем, — заявила маркетинг-директор компании «Воля» Виктория Цомая. - Со всеми медиагруппами мы нашли компромисс – он не идеальный, но может быть стартовым… Все договоренности должны быть выполнены к июню…

То есть, абоненты «Воли» могут вздохнуть с облегчением – в ближайшие пять месяцев в вопросе трансляции украинских каналов для них ничего меняться не будет. Однако через полгода провайдер планирует пересмотреть условия договоров с телекомпаниями. И вот тогда возможны варианты…

Многие же операторы кабельного ТВ собираются поднимать цены в ближайшее время. Об этом уже заявили «Укртелеком» и «Киевстар», а «Триолан» с 1 января ввел абонплату на ТВ — 15 грн.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

По прогнозам экспертов, в среднем цена в 2017 году на кабельное ТВ вырастет на 15-20%. В связи с этим многие телезрители уйдут в интернет. Также все больше домов и квартир украинцев будут «обрастать» спутниковыми антеннами.

Сегодня же количество телезрителей кабельного и спутникового ТВ в нашей стране примерно одинаковое (по 30-35%). На оставшуюся треть приходятся потребители аналогового (эфирного) и цифрового (Т2 и др.) телевидения.

КП в Украине



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