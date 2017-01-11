Фронтовая Горловка: вечером «работало» тяжелое

Боевые действия в среду, 11 января, возобновились после обеда.

На протяжении нескольких часов их отголоски были слышны на северных окраинах и несколько западнее. Здесь применялся весь «набор перемирия» — от стрелкового и до тяжелого.

Ближе к 18 час. активизировалась сторона Широкой Балки и Озеряновки, где начали работать минометы, а чуть позже и что-то потяжелее. Спустя 2-3 часа интенсивность боев начала спадать.

Кроме того, во второй половине дня горожане могли слышать бои между Ясиноватой и Авдеевкой.

Позднее стало известно об очередных повреждениях частных домов в Зайцево. В результате обстрелов здесь пострадали четыре дома и хозпостройки.