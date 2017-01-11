НБУ признал «Платинум Банк» неплатежеспособным

Вкладчики «Платинум Банка» получат свои деньги через Фонд гарантирования вкладов, сообщили в Национальном банке Украины.

Национальный банк Украины отнес «Платинум Банк» к категории неплатежеспособных. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

В НБУ сообщают, что проводили проверку банка в первой половине 2016 года. В июне 2016 года был утвержден план докапитализации.

«В течение 2016 года руководство и владельцы существенной доли банка принимали меры для выполнения требований по докапитализации. В частности, путем погашения кредитов заемщиков – связанных лиц, предоставления безвозвратной финансовой помощи от акционера, увеличение объема обеспечения по кредитам», – сообщает НБУ.

Но, по состоянию на 1 января 2017 года банк не достиг позитивного значения капитала.

«Учитывая вышеизложенное, Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении ПАО «Платинум Банк» к категории неплатежеспособных», – говорится в заявлении.

В НБУ подчеркнули, что 97% вкладчиков банка (197 тыс. человек), чьи вклады не превышают 200 тыс. грн, получат их в полном объеме через Фонд гарантирования вкладов. Остальные 3% получат сумму, предусмотренную Фондом (200 тыс. грн).

Владельцами банка признаны Борис Кауфман и Григорий Гуртовой.

«Национальный банк признал Григория Гуртового и Бориса Кауфмана владельцами существенного участия на основе анализа операций банка. Кроме того, Борис Кауфман подтвердил осуществление значительного влияния на управление банком в письменном заявлении, поданном в Национальный банк», – заявили в НБУ.