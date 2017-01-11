В 2016 году в АТО покончили жизнь самоубийством 63 военных

В прошлом году количество погибших не в боях превысила боевые потери.

Об этом говорится в ответе Министерства обороны на запрос журналиста «Украинской правды» Алексея Братущака.

«Сегодня получил ответ из Минобороны на свой запрос. В боях погибли 211 военнослужащих, а не в боях — 256. Шокируют цифры по количеству самоубийств — 63, по умерших в результате болезней – 58″, — отметил Братущак.

Так, из 256 погибших не в сражениях больше всего самоубийств – 63 умерших, 58 военных умерли в результате болезней, 39 – вследствие неосторожного обращения с оружием, 30 военных были убиты, 29 смертей квалифицированы как несчастные случаи, 18 – погибли в результате ДТП, 10 отравились алкоголем, 5 – другие случаи, 4 – нарушение мер безопасности.

Украинская правда