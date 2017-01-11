Фронтовая Горловка: в очереди на КПВВ места больше не продаются — Веселкин

Руководство зайцевской военно-гражданской администрации пресекло работу продавцов автомобильных мест в очередях перед КПВВ «Майорск». Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ВГА Владимир Веселкин, назвавший придумавших этот способ заработка «продавцами воздуха».

«Спасибо управлению полиции Бахмута, вместе легче! Завтра вернусь, отработаем все до мелочей. Подготовлю юридическую базу для особо наглых и безразличных к другим, заручусь физподдержкой. Продавцов воздуха уже нет, разве что, пока я отсутствовал на праздники», — заявил он.

Веселкин сообщил, что в ближайшее время поселковые власти выделят отдельные площадки для установки киосков с товарами вблизи пропускного пункта, а также пообещал разобраться с мусором и беспорядком на КПВВ «Майорск».

Ранее в конце декабря новый руководитель зайцевской ВГА заявлял, что планирует избавиться от продавцов мест в очередях на пропускном пункте, после чего пропускная способность на КПВВ «Майорск» может улучшиться.

«Пока фамилий не скажу, еще не знаю, но имена Рома и Руслан знаю, лица тоже. Они реально гении! За два месяца наладили продажу воздуха так, что желающих хоть отбавляй. Тупо занимают места на 20-30 машин [...] и продают минимум по 200 грн/место! От этого пропускная способность не меняется, но половина очереди стоит за деньги. Они чуть ближе к КПВВ, даже если приехали позже „задних“ и готовы за это платить. Вдумайтесь, 20 мест по 200 грн. Каждый день!», — рассказывал он.

При этом Веселкин уточнил, что не выступает против частного бизнеса и будет приветствовать перевозчиков, решивших заняться официальными автобусными перевозками на пропускном пункте.

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