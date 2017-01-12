В Минобороны заявили, что силы АТО заняли новые позиции на Светлодарской дуге

ВСУ расширили контролируемый плацдарм на Донбассе, заняв новые и очень важные позиции на Светлодарской дуге.

Об этом рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«В результате боевых действий подразделения ВСУ заняли новые очень важные позиции, но в границах линии разграничения. То есть, минские соглашения не нарушались, а воинские подразделения, которые там обороняют рубежи, находятся в рамках нашей территории», — отметил Мотузяник.

Он подчеркнул, что на донецком направлении основными горячими точками продолжают оставаться Светлодарская дуга, периметр г. Горловка, окраина Авдеевки и донецкий аэропорт.

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