Космические премии в НБУ вызвали шквал возмущения в соцсетях

В соцсетях активно обсуждается очередная горячая тема украинской действительности. Пользователи возмущены размером выплат, которые получают члены правления НБУ и выясняют, за что платят такие деньги.

Так, изначально стало известно, что новый состав совета Нацбанка, который был сформирован в конце октября 2016-го года, получил 2 млн. грн. премии. Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра деклараций.

В Facebook нардеп Остап Еднак поинтересовался у заместителя главы совета НБУ Тимофея Милованова, какие же зарплаты у членов совета НБУ (данных о премии Милованова в реестре не было — ред.). И тот ответил, что за неполный октябрь-декабрь 2016 года ему насчитали 312 855 грн. зарплаты.

Позже на своей странице в Facebook Милованов подтвердил, что он действительно написал это, сообщил, что отдает зарплату на благотворительность и привел нормы закона, которые перечисляют полный перечень его обязанностей, чтобы пользователи понимали за что ему платят.

Сообщение о размерах зарплат вызвало бурю возмущений в соцсетях. Так, экс-министр Алексей Кучеренко заявил, что один из членов НБУ обиделся и сказал, что это не зарплата. В ответ политик привел космические по меркам простого украинца «гонорары» еще 8 госструктур.

1. Гонорар 5 членов Набсовета Нефтегаза -15 млн. грн. в год.

2. Гонорар Коболева ( Нефтегаз) не менее 1 млн. грн. в мес.

3. Гонорар Прохоренко ( Укргаздобыча) — 1 млн. грн. мес.

4. Гонорар его секретарши — 44 тыс. грн. в мес.

5. Гонорар члена НКРЭКУ — 150 тыс. грн. мес.

6. Гонорары Балчуна ( Укрзализниця ) — какие-то огромные.

7. Гонорар Смилянского ( Укрпочта) — 750 тыс. грн. мес.

8. Гонорар Гонтаревой (НБУ) — не менее 200 тыс. грн. мес. ( Хотя, зачем они ей?!)

«Ребята. «Реформа» именно в этом состоит?! Ну-ну», — написал Кучеренко.

Юрист Татьяна Монтян отметила, что эффективность работы НБУ каждый может наблюдать по курсу гривны в обменках. И отметила, что методика начисления премий НБУ до сих пор не обнародована.

Журналист Александр Дубинский интересуется, где можно получить 350 тысяч гривен ничего не делая. Он пишет, что за ноябрь-декабрь 2016 года Милованов получил 700 тысяч гривен. И приводит скрин с комментарием самого члена совета НБУ, который объясняет за что ему платят.

Ранее в НБУ назвали зарплаты руководства. В среднем руководитель департамента в Нацбанке ежемесячно получает 80-90 тыс. грн. зарплаты. Руководитель управления — 40-50 тыс. грн.

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