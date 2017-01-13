Фронтовая Горловка: на новогодние праздники курс гривны к рублю был 2 к 1

Об этом на своей странице в Facebook сообщил блоггер Никита Синицин.

Несмотря на существующий курс гривны к рублю в Горловке он искусственно занижен. Так, «менялы» предлагают обменять гривну по 2,20 руб., «официальные» обменки предлагают и того меньше — 2,05 руб.

Во время новогодних праздников в обменках и вовсе был установлен курс 2 российских рубля за 1 гривну — не иначе спекулировали извечным желанием населения встретить этот праздник не считаясь с расходами.

Как известно, «Стирол» несмотря на периодически возникающие задержки, продолжает начислять заработную плату на банковские карты своих работников в гривне.

В целом, по словам местных жителей, спрос и предложение гривны в Горловке значительно упали, потому и курс на нее был искусственно снижен.

«Раньше выручку своего бизнеса в городе я конвертировал в гривну, выводил в Украину и жил на нее, как и многие горловские предприниматели. После же национализации Приватбанка, падения курса гривны и укрепления курса рубля к доллару надежнее стало менять рублевую выручку на доллары и уже в таком виде везти в Украину», — рассказал Синицину один из горловчан.