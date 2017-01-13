 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Фронтовая Горловка: на новогодние праздники курс гривны к рублю был 2 к 1

Пятница, 13 января, 2017

Об этом на своей странице в Facebook сообщил блоггер Никита Синицин.

Несмотря на существующий курс гривны к рублю в Горловке он искусственно занижен. Так, «менялы» предлагают обменять гривну по 2,20 руб., «официальные» обменки предлагают и того меньше — 2,05 руб.

Во время новогодних праздников в обменках и вовсе был установлен курс 2 российских рубля за 1 гривну — не иначе спекулировали извечным желанием населения встретить этот праздник не считаясь с расходами.

Как известно, «Стирол» несмотря на периодически возникающие задержки, продолжает начислять заработную плату на банковские карты своих работников в гривне.

В целом, по словам местных жителей, спрос и предложение гривны в Горловке значительно упали, потому и курс на нее был искусственно снижен.

«Раньше выручку своего бизнеса в городе я конвертировал в гривну, выводил в Украину и жил на нее, как и многие горловские предприниматели. После же национализации Приватбанка, падения курса гривны и укрепления курса рубля к доллару надежнее стало менять рублевую выручку на доллары и уже в таком виде везти в Украину», — рассказал Синицину один из горловчан.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования