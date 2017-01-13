 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Жебривский обязал подчиненных на работе общаться только на украинском языке

Пятница, 13 января, 2017

Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский обязал сотрудников администрации в своей работе использовать украинский язык. Фото соответствующего распоряжения он опубликовал в социальной сети Facebook.

«Сегодня подписал распоряжение «О применении государственного языка сотрудниками облгосадминистрации во время исполнения своих должностных обязанностей». Отныне в Донецкой областной военно-гражданской администрации переходим на обслуживание исключительно на украинском языке», — написал Жебривский.

Глава ОВГА сообщил, что порекомендует главам городов Донецкой области применить аналогичные меры по отношению к сотрудникам райгосадминистраций.

Кроме этого, по его словам, в 2017 году для сотрудников ОВГА будут организованы курсы изучения английского языка.

Напомним, что 16 августа 2012 года депутаты Донецкого областного совета на внеочередной сессии приняли решение признать региональным русский язык.

Украина ратифицировала 1 января 2006 года Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств.

Согласно статье 11 закона Украины «Об основах государственной языковой политики», на территории, где признан статус регионального языка органы государственной власти и местного самоуправления могут использовать его в работе помимо государственного языка, которым является украинский.

Русский язык был признан региональным в 9 областях Украины. Венгерский – в двух городах и трех районах Закарпатской области. Румынский язык признан региональным на отдельных территориях Закарпатья и Черновицкой области. В последней также есть громада, которая избрала региональным польский язык. Болгарский язык признан региональным на отдельных территориях Одесской и Кировоградской областей.

Новости Донбасса



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования