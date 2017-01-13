Жебривский обязал подчиненных на работе общаться только на украинском языке

Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский обязал сотрудников администрации в своей работе использовать украинский язык. Фото соответствующего распоряжения он опубликовал в социальной сети Facebook.

«Сегодня подписал распоряжение «О применении государственного языка сотрудниками облгосадминистрации во время исполнения своих должностных обязанностей». Отныне в Донецкой областной военно-гражданской администрации переходим на обслуживание исключительно на украинском языке», — написал Жебривский.

Глава ОВГА сообщил, что порекомендует главам городов Донецкой области применить аналогичные меры по отношению к сотрудникам райгосадминистраций.

Кроме этого, по его словам, в 2017 году для сотрудников ОВГА будут организованы курсы изучения английского языка.

Напомним, что 16 августа 2012 года депутаты Донецкого областного совета на внеочередной сессии приняли решение признать региональным русский язык. Украина ратифицировала 1 января 2006 года Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств. Согласно статье 11 закона Украины «Об основах государственной языковой политики», на территории, где признан статус регионального языка органы государственной власти и местного самоуправления могут использовать его в работе помимо государственного языка, которым является украинский. Русский язык был признан региональным в 9 областях Украины. Венгерский – в двух городах и трех районах Закарпатской области. Румынский язык признан региональным на отдельных территориях Закарпатья и Черновицкой области. В последней также есть громада, которая избрала региональным польский язык. Болгарский язык признан региональным на отдельных территориях Одесской и Кировоградской областей.

Новости Донбасса