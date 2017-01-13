Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света и воды?

В пятницу, 13-го января, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды и электричества.

В связи с ремонтными работами с 9 до 16 час. без воды останутся жители нескольких улиц в центральной части Горловки: квадрат от ул.Григоращенко до ул.Остапенко (со стороны ж/м Короленко), от ул.Беспощадного до ул.Остапенко (со стороны фильтровальной станции № 2).

Администрация ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» просит абонентов запастись водой.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ в период с 8 час. до 15.30будет временно прекращена подача электроэнергии в части Зайцево: ул.Рыбалко (№ 123-196), Героическая (№ 1-81), Лукина (№ 2-29), Артемовская (№ 1-40), Глазкова (№ 2-55). С 9.30 до 15 час. планируется временное отключение подачи электроэнергии в ж/м Румянцевский (ул.Таврическая, Макухи, Невского, Якутская, Казакова), а также в ж/м Октябрьский: ул.Ногина (№ 4, 6, 1-31), Бажова (№ 3-26), Нижнетагильская (№ 2-48), Шумского (№ 7-63), Коммунистическая (№ 7-57), Гастелло (№ 7-91), Гмыри (№ 42), Косарева (№ 3), Батенкова (№ 1-9).