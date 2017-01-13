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Фронтовая Горловка: вечером было неспокойно

Пятница, 13 января, 2017

«Режим тишины» под Горловкой не стихает с самого начала.

Вот уже который день продолжает «шуметь» сторона Светлодарска и четверг не стал исключением. Начиная с обеда и до вечера, на северо-востоке было неспокойно. Ближе к 18 час. по местному времени стрелять начали и на севере. По некоторым данным, в Зайцево снова поврежден жилой дом — в частном секторе зафиксировано попадание из гранатомета в крышу строения, пострадавших нет.

В моменты затишья до города доносились отголоски боевых действий со стороны Авдеевской промзоны. Стоит отметить, что оттуда в Горловке можно услышать только бои с применением тяжелого.

К полуночи в окрестностях города было уже относительно тихо, лишь на северо-востоке боевые действия продолжались, да такие, что ночью Дебальцево осталось без света. Ремонтники оперативно восстановили электроснабжение котельной и многоквартирных домов, но в частных домах (а их около полутысячи) его по-прежнему нет.

Также под обстрел попала Марьинка, в результате чего 64-летняя женщина получила осколочное ранение. Кроме того, продолжались бои на западе и севере от Донецка в районе Троицкого и на Мариупольском направлении.



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