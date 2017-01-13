Фронтовая Горловка: пожары за сутки унесли жизни шести человек

В четверг, 12 января, в Калининском и Никитовском районах произошли три пожара со смертельным исходом.

Во всех случаях причиной стало нарушение правил пожарной безопасности. В Калининском районе четыре человека погибли из-за применения электрической печи кустарного изготовления с открытой спиралью.

Еще один мужчина скончался в больнице от полученных ожогов — в этом случае возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем.

В Никитовском районе причиной смерти хозяина дома стала неосторожность при курении.