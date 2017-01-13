ОБСЕ не желает посылать вооруженную миссию на Донбасс

Новый председатель ОБСЕ Себастиан Курц заявил, что вооруженная миссия на Донбассе вряд ли появится из-за недостаточной поддержки стран-участниц ОБСЕ. Об этом сообщает DW.

Курц призвал усилить мониторинговую миссию ОБСЕ на востоке Украины, при этом ввод полицейской миссии он назвал маловероятным.

«Если удастся обеспечить мониторинговой миссии лучший доступ, возможность контроля ночью, и улучшить ее техническое оснащение, можем добиться прогресса и приблизиться к работающему режима прекращения огня», — отметил Курц.

При этом он отметил, что из-за нехватки поддержки среди стран-членов организации появление вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе маловероятно.

Ранее Курц заявил, что в планах ОБСЕ - расширить зону контроля на Донбассе. По его словам, мониторинговая миссия ОБСЕ и дальше будет выполнять свои функции в рамках мандата, а также будет расширять зоны своего контроля на всю территорию Донбасса и в первую очередь контролировать прекращение боевых действий.

Новый глава ОБСЕ побывал в зоне АТО и объявил о своих планах. »Увидел ситуацию в восточной Украине воочию — посетили вместе с СММ ОБСЕ пункт пропуска Пищевик. Наша цель как ОБСЕ заключается в том, чтобы добиться полного соблюдения режима прекращения огня и обеспечения улучшения ситуации с местным населением», — сообщил Курц.

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