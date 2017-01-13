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Вода в Авдеевку будет подаваться по часам еще несколько дней

Пятница, 13 января, 2017

Тепло в дома жителей города подает Авдеевский коксохимический завод.

Вода в Авдеевку будет подаваться по часам еще несколько дней. Об этом заявил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«В среду после семи вечера был обстрел и была обесточена одна из линий, Донецкая фильтровальная станция отключена. Но вода подается в Авдеевку по часам. Еще, в принципе, на сегодня-завтра почасовая подача воды будет», — прокомментировал ситуацию глава Донецкой ВГА.

Он также отметил, что военно-гражданская администрация Авдеевки уже подала заявку в совместный координационный центр на ремонт поврежденных электросетей. «В ближайшее время ожидаем, что после восьми утра выйдем на ремонт. Наша сторона уже дала разрешение, ожидаем разрешения с российской стороны, и после этого выйдут ремонтники. Надеюсь, здравого смысла хватит и обстреливать ремонтников не будут», — считает Павел Жебривский.

Глава Донецкой ВГА также отметил, что Авдеевский коксохимический завод подключил одну из батарей, и в домах жителей Авдеевки есть тепло.

Напомним, под Авдеевкой была перебита одна из двух линий электропередач и обесточена Донецкая фильтровальная станция.

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