Фронтовая Горловка: серьезные бои продолжаются

Боевые действия активизировались ближе к вечеру, а к ночи и вовсе разошлись по полной.

Около 16 час. по местному времени начали стрелять на севере — сначала это было стрелковое, а по истечении часа уже работали и минометы, и что-то тяжелое. В это же время шумно стало и на Светлодарском направлении, откуда также доносились мощные раскаты. Кроме того, одиночные громкие выстрелы были слышны на западе.

Ближе к 21 час. местные жители сообщили о боях на юго-западе. Затем на некоторое время пришло затишье, но ненадолго — снова начали стрелять на западе и северо-востоке.

Также серьезные бои продолжаются в районе Авдеевской промзоны, Верхнеторецкого, на востоке от Мариуполя.