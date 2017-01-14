В школах Горловки скоро не будет украинского языка?

В «ДНР» заявили об исключении украинского языка из списка обязательных предметов программы «Государственной итоговой аттестации-2017″.

«Украинский язык был убран из списка предметов для сдачи ГИА. По предварительным результатам мониторинга, который проводился в течение первого семестра и во время подготовки нормативной базы для вступительной кампании, в нем не было потребности, не было запроса и вообще желающих сдавать украинский язык», — говорится в сообщении.

В то же время подчеркивается, что украинский язык пока остается в школьной программе. В списке обязательных предметов для выпускников 9-х классов — русский язык и математика, для 11-х – только русский.

К слову, в «ДНР» с 10 января началась регистрация участников «ГИА-2017″. Подача документов будет осуществляться в печатном и электронном виде. Для регистрации абитуриенту необходимо подать документы в печатном виде. Пакет включает заявление, соглашение на обработку персональных данных, справку из школы и копии документов, удостоверяющих личность. Регистрация участников итоговой аттестации в «ДНР» продлится до 20 февраля. Первый экзамен запланирован на 23 мая, кампания продлится до 12 июня.