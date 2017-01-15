Фронтовая Горловка: субботний вечер спокойным не был

После обеда боевые действия в окрестностях Горловки возобновились с новой силой.

Об одиночных залпах местные жители начали сообщать около 15 час. По их словам, они были слышны с западной стороны. Кроме того, до близлежащих жилмассивов доносилось эхо войны со Светлодарского направления, а также Авдеевской промзоны, где также применялось тяжелое.

К ночи ситуация особо не изменилась — гремел и северо-восток, и юго-запад. Не стихало и на севере…

Также стало известно, что в с. Железное под Торецком под обстрел попал частный сектор. Благо, снаряд прилетел в уже пустой, разрушенный дом и соседи, живущие рядом, не пострадали. Их дом остался без электроснабжения, выбиты несколько оконных стекол.