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За взятку на КПВВ предлагают судить

Воскресенье, 15 января, 2017

Чтобы остановить злоупотребление и коррупцию на контрольных пунктах въезда/выезда силовикам важно не только не брать взятки, но и добиться, чтобы их не предлагали.

Об этом заявила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко, сообщает «Укринформ».

Во время поездки в Донецкий регион она побывала на КПВВ «Майорск», что под Горловкой.

«Мы много внимания сегодня уделили вопросу возможных злоупотреблений или коррупции на КПВВ. Ходят слухи, – а возможно, это не слухи, – что можно там купить место за 200 гривен и пройти без очереди или проехать на машине за 200 гривен», – сказала Геращенко.

«В таких историях очень важно останавливать такие вещи, чтобы пограничники и фискалы не только не брали 200 гривен, но и чтобы им и не предлагали их», – считает она.

По ее словам, пограничники должны не только отказаться от взятки, но и сообщить полиции о том, кто предлагал деньги, чтобы правоохранители оформили соответствующее административное правонарушение.

Также Геращенко сообщила, что такие жалобы от простых граждан поступают, но «нет никакого решения суда о таком административном правонарушении», – а пока не будет решения судов и штрафов, остановить коррупцию здесь сложно.

Ранее сообщалось, что руководство Зайцевской военно-гражданской администрации пресекло работу продавцов автомобильных мест в очередях перед КПВВ «Майорск».

Украинская правда



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