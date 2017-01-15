«Шахтер» вышел из отпуска

Для футболистов зимние каникулы подошли к концу.

Как сообщили в пресс-службе донецкого клуба, 12 и 13 января прошел медосмотр игроков команды. Украинцы прошли обследование в Киеве, а легионеры — пройдут его в Испании.

Вчера горняки отправились на первый тренировочный сбор в испанский город Ла-Манга, где подопечные Паулу Фонсеки задержатся до 22 января. Затем команда вернется в Киев, а уже 25 января возьмет курс на Португалию.

За первый сбор «Шахтер» сыграет лишь один контрольный матч — 22 января дончане встретятся с польской «Краковией».