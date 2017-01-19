Чем дышит Горловка?

Среднемесячные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Горловки превышали предельно допустимую концентрацию (ПДК) по оксиду углерода в 1,4 раза.

Сравнивая полученные данные с декабрем минувшего года, следует отметить уменьшение содержания в атмосферном воздухе пыли, диоксида серы, диоксида азота, аммиака и фенола, а также увеличение содержания оксида углерода. На том же уровне осталось содержание в атмосферном воздухе сероводорода и формальдегида.

Сравнение декабря и ноября нынешнего года показывает уменьшение концентрации пыли и аммиака. На уровне ноября осталось содержание диоксида серы, диоксида азота и сероводорода, оксида углерода, фенола и формальдегида.

Специалисты утверждают, что экстремально высокого и высокого загрязнения не наблюдалось.